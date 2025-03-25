Госдума усложнила перевод сельхозземель в другие категории

Госдума в третьем чтении приняла закон, который допускает перевод сельскохозяйственных земель в другие категории только с согласия Минсельхоза России. Кроме того, региональным законодательным органам потребуется принять специальный акт для совершения процедуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Документ на рассмотрение в Госдуму внесла группа депутатов в феврале 2024 года. Авторы законопроекта считают, что инициатива предотвратит дальнейшее сокращение площади сельхозназначения, а также исключит возможность злоупотребления такими решениями со стороны региональных властей.

Ко второму чтению в проект закона внесли поправку, которая обязывает исполнительные органы власти регионов направлять соответствующее предложение губернатору. Вопрос об изменении категории сельхозземель будет рассматривать законодательный орган субъекта России только после получения положительного заключения Минсельхоза и одобрения главы региона.

Закон также запрещает изымать сельхозземли для добычи общераспространенных полезных ископаемых. В их числе песок, глина и щебень. Кроме того, документ запрещает переводить такие земли в другие категории, если они включены в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сельхозземли запрут на два ключа».