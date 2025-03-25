Умер бывший главный тренер «Автомобилиста», «Сибири» и «Амура» Андрей Мартемьянов

Бывший главный тренер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Мартемьянов скончался на 62-м году жизни, сообщил журналист «Спорт-Эскпресса» Артур Хайруллин со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С 2016 по 2018 год Мартемьянов возглавлял хабаровский «Амур». В 2018 году стал главным тренером екатеринбургского «Автомобилиста». С 2021 по 2023 год Мартемьянов тренировал новосибирскую «Сибирь». В 2023 году вновь возглавил «Амур». В сезоне-2024/25 клуб досрочно расторг контракт с главным тренером после серии поражений в регулярном чемпионате КХЛ.

Таисия Орлова