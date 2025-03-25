В Чувашии к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев приговорили 45-летнего мужчину, который избил своего отца, вследствие чего последний скончался. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии мужчину осудили на 9 лет за избиение отца

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии мужчину осудили на 9 лет за избиение отца

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что днем 16 ноября 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме своих родителей в селе Юваново, избил своего отца на почве личной неприязни из-за злоупотребления алкоголем.

«Проявляя особую жестокость, нанес ему кулаком не менее 2 ударов по лицу, а затем, взяв в руки деревянную столовую скалку, нанес ею отцу не менее 6 ударов и не менее 58 ударов кулаками и ногами по различным частям тела», — говорится в сообщении ведомства.

В результате множественных травм потерпевший скончался в тот же день.

Артём Дергунов