В 2024 году на Юге России закрыли четыре нелегальных производства табака

В прошлом году в стране было закрыто 22 подпольных производства табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщила управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Алиса Андреева, в рамках межрегиональной онлайн-конференции «Потенциал регионов в борьбе с нелегальным оборотом подакцизной продукции», которую «Ъ-Ростов» провел 25 марта. Эксперт уточнила, что указанное количество на 40% больше, чем в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Регионы ЮФО также внесли свой значимый вклад в эту цифру: четыре таких производства были ликвидированы в Краснодарском крае и Ростовской области», – рассказала Алиса Андреева.

Это, по ее мнению, наглядное свидетельство повышения эффективности правоприменительной практики, результат последовательной, комплексной работы по снижению доли нелегального рынка.

«Сейчас наша основная задача в сфере борьбы с нелегальным оборотом табачной и никотинсодержащей продукции в том, чтобы и далее совершенствовать системное взаимодействие между властью, бизнесом и обществом, продолжать активизировать правоприменение и усиливать совместную борьбу с нелегальными игроками», – резюмировала эксперт.

Директор по защите оборота легальной продукции ЦРПТ Максим Курганский отметил, что в России вообще и в южных регионах, в частности, еще действуют подпольные производители табачных изделий и электронных систем доставки никотина. «Это, например, подтверждает присутствие на южных рынках подделок под белорусские и арабские сигареты, – пояснил эксперт. – Такая продукция выпускается на территории РФ и никакого отношения ни к Белоруссии, ни к Арабским Эмиратам не имеет. Сейчас правоохранительные органы проводят определенные мероприятия. Они приведут к тому, что и в 2025 году на юге России будут выявлены и закрыты нелегальные производства».

Ефим Мартов