На модернизацию объектов культуры в Марий Эл направят 144 млн рублей

В 2025 году на обновление культурных учреждений в Марий Эл выделят около 144 млн руб. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

На эти средства планируется отремонтировать Национальный театр драмы им. М. Шкетана и Национальную библиотеку им. С. Чавайна. Также предполагается обновить Дом культуры в селе Нежнур и детскую школу искусств в Новом Торъяле.

Кроме того, в Козьмодемьянске откроют модельную библиотеку и модернизируют музей.

Дарья Сайфиева