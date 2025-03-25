Песков: разговора Путина и Трампа нет в планах

Разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет в планах. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил во вторник в ходе пресс-колла. По его словам, он может быть организован при необходимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока в планах разговора на высшем уровне нет,— сказал господин Песков. — При необходимости, вы знаете, они появляются достаточно быстро и оперативно».

Телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошли 12 февраля и 18 марта. По итогам последнего разговора российский президент принял предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

О контактах США и России — в материале «Ъ» «Красивых слов много, возможностей мало».

Анастасия Домбицкая