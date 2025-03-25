В Москве простились с актрисой Ларисой Голубкиной

В храме святителя Николая на Трех Горах в Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной. Она умерла в возрасте 85 лет 22 марта. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проститься с актрисой пришли в том числе ведущий Андрей Малахов, актрисы Мария Миронова, Вера Алентова, Ксения Таран и Алла Довлатова. Венки в память о ней прислал министр обороны Андрей Белоусов, СКР и Союз кинематографистов России, сообщает корреспондент «РИА Новости».

ТАСС писал, что последние годы Лариса Голубкина боролась с лимфоплазмоцитарной лимфомой. Из-за этого у артистки были проблемы со слухом и зрением.

Лариса Голубкина родилась в 1940 году в Москве. Окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Дебютировала в кино в 1962 году, сыграв Шуру Азарову в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». За свою карьеру сыграла более чем в 20 фильмах, в том числе в «Сказке о царе Салтане» (1966) и «Трое в лодке, не считая собаки». С 1964 года работала в Театре Российской армии. В 1991 году была удостоена звания народной артистки.

О карьере артистки — в материале «Ъ» «Актриса одной баллады».

Полина Мотызлевская