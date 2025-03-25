Фото 25.03.2025, 13:36 Прощание с Ларисой Голубкиной Фоторепортаж 25 марта в храме святителя Николая на Трех Горах простились с актрисой Ларисой Голубкиной. Она умерла 22 марта в возрасте 85 лет. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония прощания с актрисой Ларисой Голубкиной Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Телеведущий Андрей Малахов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Бывший заместитель министра обороны России Николай Панков (в центре) Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Радиоведущая Алла Довлатова Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Актриса Вера Алентова Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Актриса Оксана Арбузова и режиссер Валентин Гнеушев Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Актриса Людмила Максакова Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Режиссер Александр Стриженов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Телеведущая Екатерина Стриженова Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Актриса, дочь Ларисы Голубкиной Мария (в центре) Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Актриса Мария Голубкина Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Портрет народной артисткой РСФСР Ларисы Голубкиной Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 12 Церемония прощания с актрисой Ларисой Голубкиной Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Телеведущий Андрей Малахов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Бывший заместитель министра обороны России Николай Панков (в центре) Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Радиоведущая Алла Довлатова Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Актриса Вера Алентова Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Актриса Оксана Арбузова и режиссер Валентин Гнеушев Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Актриса Людмила Максакова Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Режиссер Александр Стриженов Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Телеведущая Екатерина Стриженова Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Актриса, дочь Ларисы Голубкиной Мария (в центре) Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Актриса Мария Голубкина Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Портрет народной артисткой РСФСР Ларисы Голубкиной Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото