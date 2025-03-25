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Прощание с Ларисой Голубкиной

Фоторепортаж

25 марта в храме святителя Николая на Трех Горах простились с актрисой Ларисой Голубкиной. Она умерла 22 марта в возрасте 85 лет.

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Церемония прощания с актрисой Ларисой Голубкиной

Церемония прощания с актрисой Ларисой Голубкиной

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущий Андрей Малахов

Телеведущий Андрей Малахов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бывший заместитель министра обороны России Николай Панков (в центре)

Бывший заместитель министра обороны России Николай Панков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Радиоведущая Алла Довлатова

Радиоведущая Алла Довлатова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Вера Алентова

Актриса Вера Алентова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Оксана Арбузова и режиссер Валентин Гнеушев

Актриса Оксана Арбузова и режиссер Валентин Гнеушев

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Людмила Максакова

Актриса Людмила Максакова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Режиссер Александр Стриженов

Режиссер Александр Стриженов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущая Екатерина Стриженова

Телеведущая Екатерина Стриженова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса, дочь Ларисы Голубкиной Мария (в центре)

Актриса, дочь Ларисы Голубкиной Мария (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Мария Голубкина

Актриса Мария Голубкина

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Портрет народной артисткой РСФСР Ларисы Голубкиной

Портрет народной артисткой РСФСР Ларисы Голубкиной

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Церемония прощания с актрисой Ларисой Голубкиной

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущий Андрей Малахов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бывший заместитель министра обороны России Николай Панков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Радиоведущая Алла Довлатова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Вера Алентова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Оксана Арбузова и режиссер Валентин Гнеушев

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Людмила Максакова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Режиссер Александр Стриженов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Телеведущая Екатерина Стриженова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса, дочь Ларисы Голубкиной Мария (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Мария Голубкина

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Портрет народной артисткой РСФСР Ларисы Голубкиной

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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