НМТП требует 275,6 млн рублей с бывшего руководителя дочерней компании

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) подал иск о взыскании 275,6 млн руб. упущенной выгоды с бывшего генерального директора АО «Флот НМТП» Степана Высоких. На арбитражное дело обратил внимание «Ъ-Новороссийск».

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Предварительное судебное заседание назначено на 20 мая 2025 года. Суть претензий в материалах дела пока не отражена.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», Степан Высоких возглавлял АО «Флот НМТП» с 18 мая 2022 года по 10 октября 2024 года. В настоящее время организацией руководит Александр Оводовский.

АО «Флот Новороссийского морского торгового порта» является одним из крупнейших буксирных операторов в России. Предприятие предоставляет комплексные услуги по обеспечению работы морского порта, включая буксировку судов, швартовные операции, снабжение топливом и водой, а также противопожарное и экологическое обслуживание. По итогам 2023 года выручка компании составила 7 млрд руб., чистая прибыль — 878 млн руб.

Лия Пацан