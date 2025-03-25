Ижевский филиал национального центра «Россия» хотят разместить в парке Кирова

Оптимальным местом для размещения удмуртского филиала национального центра (НЦ) «Россия» на 5 тыс. кв. м может стать парк Кирова в Ижевске, пишет пресс-служба минтуризма республики, ссылаясь на публичные обсуждения. В городе провели соответствующую проектную сессию. Участники среди других потенциальных зон для НЦ назвали парк Космонавтов и главный корпус Ижевского оружейного завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

На сессии зампредседателя правительства Удмуртии Натальи Тойкиной озвучила требования к НЦ, среди которых площадь не менее 5 тыс. кв. м, транспортная доступность, возможность проводить форумы, выставки и концерты, деловые и образовательные программы. Кроме того, НЦ должен содержать гастрономическую и детскую зоны, а также магазин товаров от региональных брендов.

По указу президента Владимира Путина, НЦ должны возвести в каждом регионе РФ до конца 2027-го. Соответствующий документ был подписан 1 июля 2024-го. Филиалы возводят в целях «демонстрации достижений России, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну и сохранения наследия выставки-форума "Россия"».

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что территория НЦ, по словам министра по туризму региона Юлии Бадаш, станет «магнитом туристического притяжения» за счет постоянной экспозиции и событийной программы. Она же отмечала, что вариант размещения НЦ в парке Кирова «более реалистичен для реализации до 2027 года». Вход в филиал будет общедоступным и бесплатным.