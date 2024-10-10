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Филиал центра «Россия» могут разместить в главном корпусе оружейного завода

Филиал национального центра «Россия» могут разместить в главном корпусе оружейного завода или в парке Кирова в Ижевске. Такие варианты озвучила министр туризма Удмуртии Юлия Бадаш на заседании президиума Госсовета республики по вопросам развития туристической отрасли.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Нами проведен опрос жителей о площадке, на которой должен быть размещен филиал. В опросе лидировали две площадки — главный корпус оружейного завода и парк Кирова. Второй вариант более реалистичен для реализации в срок до 2027 года»,— сказала госпожа Бадаш.

Министр подчеркнула, что вход в филиал будет общедоступным и бесплатным. Ожидается, что территория станет «магнитом туристического притяжения» благодаря постоянной экспозиции и событийной программе.

Напомним, распоряжение о создании Национального центра «Россия» 1 июля подписал президент РФ Владимир Путин. Это сделано в целях «демонстрации достижений России, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну и сохранения наследия выставки-форума "Россия"». Из распоряжения президента следует, что филиалы центра создадут во всех регионах. Проект финансируется из федерального бюджета.

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