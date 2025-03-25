AFP: США и Украина провели новый раунд переговоров

Американская и украинская делегации провели в Эр-Рияде во вторник, 25 марта, очередной раунд переговоров, пишет AFP со ссылкой на источники. Предыдущий раз представители стран встречались 23 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Benmansour / Reuters Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

«Мы все еще работаем с американцами»,— сказал собеседник агентства. Агентство Reuters примерно за три часа до сообщения AFP писало, что делегации США и Украины встретятся во вторник после прошедших накануне переговоров США и России.

Центральным вопросом на переговорах Вашингтона и Москвы 24 марта было обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча длилась 12 часов. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что днем 25 марта российская делегация вылетела из Эр-Рияда.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».