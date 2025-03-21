Республика Татарстан вошла в топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования в феврале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-5 регионов по ипотечным кредитам за февраль

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-5 регионов по ипотечным кредитам за февраль

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В регионе было выдано 1,33 тыс. ипотечных кредитов на сумму 5,77 млрд руб. Динамика по сравнению с январем составляет +54% в количестве и +70% в объеме выданных кредитов.

Средний размер кредита составляет 4,34 млн руб. (+11% за месяц), а средний срок кредитования — 274 месяца.

Всего же по России по итогам февраля банки выдали 41,55 тыс. ипотечных кредитов общей суммой на 176,96 млрд руб.

Артём Дергунов