Китай освободил задержанных 2 года назад сотрудников американской компании

Пятеро сотрудников американской консалтинговой компании Mintz вышли на свободу после двух лет заключения в Китае. Они были задержаны китайскими властями в марте 2023 года после обысков в пекинском офисе. Как сообщает CNN, компания Mintz выразила благодарность китайским властям за то, что ее бывшие сотрудники «могут вернуться домой к своим семьям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: James Pomfret / Reuters Фото: James Pomfret / Reuters

Mintz, с представительствами в 11 странах мира, оказывает услуги по проверке надежности компаний, в которые планируют инвестировать ее клиенты. Как и другие компании, работающие в этой сфере на территории Китая, например, Bain и Capvision, Mintz находилась под пристальным вниманием китайских властей. В рамках ужесточения законодательства КНР весной 2023 года прошли проверки и обыски в китайских офисах Mintz, Bain и Capvision. После обысков в Mintz были задержаны пятеро граждан КНР, работавших на эту компанию.

По данным источников Financial Times, обыски и задержания были связаны с тем, что Mintz занималась проверкой цепочек поставок товаров и сырья из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), где выявлялись случаи использования подневольного труда уйгуров. Позже в 2023 году Mintz была оштрафована государственным статистическим управлением КНР на $1,5 млн за проведение без должных разрешений статистических расследований. Все офисы Mintz в КНР, включая Гонконг, были закрыты компанией.

Алена Миклашевская