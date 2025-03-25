В горах Сочи 26–27 марта пройдет финал соревнований по фристайлу

В среду и четверг, 26 и 27 марта 2025 года, на горном курорте «Роза Хутор» состоится финал чемпионата России по фристайлу с участием более 40 спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На финале ведущие лыжники и сноубордисты продемонстрируют свое мастерство в дисциплине «биг эйр», выполняя сложные вращения при прыжке со специального снежного трамплина высотой не менее 20 м. Соревнования проходят в сноупарке на высоте 1,6 тыс. м над уровнем моря.

«Проведение соревнований под эгидой Федерации сноуборда России позволяет не только выбрать сильнейших спортсменов в различных категориях, но и продемонстрировать всем желающим мастерство отечественных лыжников и сноубордистов. Турниры открыты для болельщиков, а формат проведения соревнований параллельно с фестивалем позволяет участникам и зрителям пообщаться в ходе различных мероприятий и просто отдохнуть в горах. Это отличный способ популяризации зимних видов спорта»,— отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Для проведения фестиваля построили сноупарк площадью 40 тыс. кв. м с 70 эксклюзивными джиббинг-фигурами. Спортивная программа мероприятия включает разнообразные старты, уроки по фристайлу и джиббингу, а также состязания для новичков и детей. Посетители, не занимающиеся лыжами и сноубордом, могут посетить тренировки по йоге, функциональные занятия и утренние пробежки.

Музыкальная часть фестиваля представлена выступлениями более 70 музыкантов на семи сценах. Мероприятие продлится с 24 по 30 марта 2025 года.

Мария Удовик