Бастрыкину доложат о ДТП с участием электросамоката в центре Ижевска

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин получит доклад по факту ДТП в центре Ижевска, в котором водитель электросамоката сбил местную жительницу, сообщает информационный центр ведомства. Инициирована проверка по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Напомним, ДТП произошло 23 марта около 17:00 на ул. Пушкинской. 18-летний водитель электросамоката двигался по тротуару и сбил жительницу. 48-летнюю пострадавшую увезли в больницу. На управляющего СИМ составили административный протокол.