Жительницу Ижевска увезли в больницу после ДТП с электросамокатом на тротуаре
48-летнюю жительницу госпитализировали после ДТП с электросамокатом, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Дорожная авария произошла 23 марта около 17:00 на ул. Пушкинской в Ижевске.
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18-летний управляющий электросамокатом Kugoo двигался по тротуару и сбил жительницу. По факту ДТП проводится проверка. Мощность самоката приравнивается к мопеду — 500 Вт, максимальная скорость 35 км/ч.
У водителя электросамоката отсутствовало право на управление транспортными средствами, в отношении него полицейские составили административный протокол (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).