Чистая прибыль «Башнефти» за год уменьшилась на 38%

Чистая прибыль «Башнефти» по итогам 2024 года превысила 103,2 млрд руб. по РСБУ, следует из годовой бухгалтерской отчетности, опубликованной на странице эмитента в Центре раскрытия корпоративной информации. По сравнению с 2023 годом результаты ухудшились на 38,3% — тогда чистая прибыль составляла 167,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Выручка нефтяной компании за год увеличилась на 74,3 млрд руб. — до 840,8 млрд.

ПАО АНК «Башнефть» входит в «Роснефть», 25% акций «Башнефти» принадлежит Башкирии. Компания занимается нефтедобычей и нефтепереработкой, розничной продажей нефтепродуктов. Активы «Башнефти» расположены в Башкирии, Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Мьянме и Ираке.

Идэль Гумеров