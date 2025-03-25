В Башкирии увеличили пул получателей выплаты в связи с гибелью участников СВО

Курултай Башкирии расширил круг получателей единовременной материальной помощи из числа членов семей погибших участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

«Право получения выплаты в размере 2 млн рублей распространено на совершеннолетних детей погибшего бойца, если других членов семьи у него нет»,— пояснил председатель Курултая Константин Толкачев.

При этом преимущественное право на получение выплаты сохраняется за несовершеннолетними детьми, так как в силу возраста они больше нуждаются в материальной поддержке, отмечается в релизе.

Изменения внесены в закон «О дополнительной мере социальной поддержки членов семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации». Закон направлен на подпись главе республики.

В соответствии с действующим законодательством, на выплаты в связи с гибелью участника спецоперации могут рассчитывать супруга или супруг, родители или усыновители, дедушка и бабушка военнослужащего, при условии, что они воспитывали или содержали его не менее трех лет в связи с отсутствием у него родителей, отчим и мачеха, если они воспитывали и содержали его не менее пяти лет, а также несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях.

Майя Иванова