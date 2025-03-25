В Прикамье полицейские применили оружие для задержания женщины-водителя

В Пермском крае сотрудники ДПС были вынуждены открыть огонь из табельного оружия по колесам автомобиля, водитель которого не выполнял их законных требований. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, в поселке Гайны полицейские подали сигнал об остановке водителю автомобиля Ford Focus, но он попытался скрыться. Инспекторы организовали преследование, и догнали автомобиль, после чего нарушитель притормозил. Когда сотрудник ДПС взялся за ручку водительской двери и приоткрыл ее, ухватившись другой рукой за стойку кузова, водитель нажал на газ, машина стала набирать скорость. В итоге автомобиль протащил полицейского около двухсот метров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

На 150 км автодороги Гайны-Кудымкар один из сотрудников произвел предупредительный выстрел, а когда водитель не отреагировал, стал стрелять по колесам Ford Focus. Нарушитель был задержан после того, как врезался в столб. Пострадавших в результате инцидента нет.

«За рулем оказалась женщина 1987 года рождения. Она прошла освидетельствование на месте. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом ею воздухе 0,84 мг/л этилового спирта, в отношении нее составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», - сообщает ГУ МВД. Материал в отношении водителя направлен в следственные органы СКР для принятия решения о возможности возбуждения уголовного дела.