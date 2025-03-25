Жителя Златоуста задержали за интернет-шантаж с ущербом в 3 млн рублей

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Челябинской области задержали 35-летнего жителя Златоуста. Его подозревают в вымогательстве 3 млн руб. у 41-летнего жителя Подмосковья. Он угрожал распространить интимную переписку с «компрометирующими материалами», сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Предварительно установлено, что южноуралец под видом девушки вступил в интимную переписку с пользователем сайта знакомств из Подмосковья. Получив компромат, подозреваемый стал шантажировать потерпевшего. Под угрозой распространения порочащей информации он выманил более 3 млн руб.

Ранее житель Златоуста уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, грабеж и вымогательство. В отношении него возбуждено дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Решается вопрос об избрании меры пресечения.