Ремонт прорванной трубы с кипятком в Купчино завершили на 12 часов раньше срока

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонт прорванной трубы с кипятком у дома 18 по улице Димитрова на 12 часов раньше срока, сообщает пресс-служба организации 25 марта.

Три бригады, состоящие из 12 специалистов, завершили работы в половину первого ночи вместо половины первого дня. Теплоснабжение близлежащих домов полностью восстановлено.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что авария случилась около 06:30 24 марта. В результате происшествия горячая вода и отопление пропали в 110 зданиях. На время ремонта кипяток поставлялся в дома по резервной схеме.

Андрей Маркелов