Финансирование градостроительной программы Уфы сократили на 3 млрд рублей

В Уфе на 3 млрд руб. сократили финансирование муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на 2025–2030 годы». Постановление, которое вносит изменения в ранее действовавшую редакцию документа, опубликовано на сайте городской администрации. Предыдущая версия программы была утверждена в ноябре прошлого года.

По сравнению с ранее принятым документом финансирование на 2025 год уменьшилось на 43,7 млн руб. На 2026 год — на 1 млрд руб., на 2027-й — на 1,9 млрд руб. На 2028–2030 годы суммы финансирования не изменились и составляют 2 млрд, 2,3 млрд и 2,5 млрд руб. соответственно.

Как следует из документа, сумма в значительной степени сократилась в связи с уменьшенным финансированием Фонда развития территории. Общий объем поступлений от публично-правовой компании составит 2,7 млрд руб. В предыдущей редакции муниципальной программы планировалось, что городская администрация получит из фонда 6 млрд руб. При этом на 190 млн руб. увеличено финансирование из республиканского бюджета (с 5,8 млрд до 6 млрд руб.) и на 150,7 млн руб. — из городского бюджета (до 3,2 млрд руб.).

Целями программы заявлены обеспечение жильем детей-сирот, семей с детьми-инвалидами, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей города, отдельных категорий медработников, молодых семей и так далее.

Наталья Балыкова