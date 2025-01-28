Юрий Слюсарь заявил о переговорах с инвесторами для покупки фабрик Gloria Jeans

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что власти региона ведут переговоры с профильными инвесторами для покупки фабрик АО «Глория Джинс». «Мы будем бороться за каждое предприятие, которое формирует бренд Ростовской области, платит налоги и обеспечивает людей рабочими местами»,— отметил он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении господина Слюсаря, из-за прекращения деятельности фабрик без работы остались более 2,5 тыс. человек. Глава региона поручил министру промышленности и энергетики Ростовской области Андрею Савельеву отработать тему покупки этого бизнеса профильными инвесторами, чтобы сохранить не только производственные площадки, но и наработанные компетенции и персонал. Также он добавил, что для оставшихся без работы специалистов в регионе есть подходящие вакансии.

Кристина Федичкина