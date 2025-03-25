Агрохолдинг «СТЕПЬ» масштабирует работу по технологии No-Till

В течение прошлого года Агрохолдинг «СТЕПЬ» на 10% увеличил площади, которые обрабатываются по почвозащитной технологии No-Till. В полевой сезон 2025 года «СТЕПЬ» добавит в обработку по No-Till еще до 5 % своих земель. Таким образом компания всего обработает с помощью этого метода порядка 70% от общего объема своей пашни. Кроме того, с 2024 года Агрохолдинг на 15% расширил парк техники для «нулевой» обработки почвы.

Компания внимательно относится к повышению плодородия своих земель и планомерно масштабирует работу по щадящей технологии. Ключевым элементом этой технологии является использование специализированной сельскохозяйственной техники. Для более продуктивной работы по почвозащитной технологии компания использует в новом сезоне порядка 120 посевных комплексов для No-Till.

«Нулевая» обработка почвы подразумевает максимальное использование растительных остатков предыдущей культуры для сохранения влаги, защиты земли от перегрева в период засухи и переохлаждения в условиях экстремально низких температур зимой. По наблюдениям агрономической службы Агрохолдинга «СТЕПЬ», некоторые культуры более отзывчивы на применение этой технологии. В частности, урожай кондитерского подсолнечника и гороха, посеянные на полях с применением No-Till, отличается лучшими качественными характеристиками и большим объемом сбора, чем на полях, обрабатываемых по классической технологии.

Кроме того, No-Till положительно влияет на эффективность и рентабельность производства. Так, использование этой технологии даёт возможность снизить количество механических операций в среднем вдвое, а расход топлива — до 60%. Уменьшение внешнего воздействия на почву способствует повышению плодородия и предотвращению деградации земель. По данным последнего исследования Россельхозбанка, фонда «Сколково» и аналитической компании Dsight, мировой рынок регенеративного сельского хозяйства стабильно растет. По разным оценкам, он составлял $7–8 млрд в 2024 году, а к 2035 году достигнет более $30 млрд.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко: «Мы уверены, что бережное отношение к биоресурсам, к земле и рентабельность производства тесно связаны. Используя современные технологии, мы стремимся минимизировать воздействие на окружающую среду. Ориентир на устойчивое развитие в приоритете у нашей компании, поэтому мы расширяем применение методов агрономии, которые сохраняют биологическое разнообразие и улучшают здоровье почвы».