В Госдуму внесен законопроект о репатриации соотечественников в РФ

Первый зампред комитета Госдумы по связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») внес на рассмотрение законопроект, определяющий процедуру репатриации в Россию соотечественников, проживающих за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя комитета ГД России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Первый заместитель председателя комитета ГД России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В пояснительной записке указывается, что согласно действующей программе добровольного переселения соотечественников репатриантом может быть только тот, кто связан с Россией «по почве». То есть, участвовать в ней могут иностранные граждане, имеющие территориальную привязку к исторической родине. Законопроект предлагает определять репатриантов еще и по принципу «крови», т.е. дать возможность репатриироваться тем, кто принадлежит к народам, исторически проживающим в России.

Под репатриацией в проекте закона понимается «процесс возвращения лиц в страну происхождения, где они имеют право на постоянное проживание и гражданство». Право на репатриацию предоставят россиянам, свободно владеющим русским языком в семейно-бытовых и культурной сферах. В ходатайство о репатриации заявитель может включить жену или мужа, несовершеннолетних детей и недееспособных членов семьи, над которыми установлена опека. Супруга или супруга заявителя могут самостоятельно ходатайствовать о репатриации.

Срок рассмотрения ходатайства о репатриации при подаче за рубежом составляет не более шести месяцев, при подаче на территории России, не более четырех месяцев. Лица, которым отказано в репатриации, могут повторно направить ходатайство не ранее, чем через три года после принятия решения. В числе причин для отказа может быть предоставление поддельных документов, тяжкие преступления и финансирование террористических организаций.

По данным МВД (есть у «Ъ»), в 2024 году программой добровольного переселения соотечественников в РФ воспользовалось минимальное количество людей за последние 14 лет. Всего в Россию в прошлом году переехало 31,7 тыс. человек, больше всего — из Казахстана и Таджикистана.

Подробности — в материале «Ъ» «Переселенцев подвел язык».