К 9 мая на Дону запустят проект «Улица героя»

Власти Ростовской области намерены запустить проект «Улица героя» в малых городах и населенных пунктах региона к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба областного Заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Отмечается, что суть проекта состоит в установке на зданиях мемориальных табличек, рассказывающих о подвигах героев, в честь которых названы улицы и города. Ранее такие таблички устанавливались в том числе в рамках других проектов, они есть в Ростове-на-Дону и некоторых других городах, но не везде.

«Большое число улиц и площадей в населенных пунктах Ростовской области носят имена героев Великой Отечественной войны. Однако не на всех улицах расположены мемориальные таблички, которые бы рассказывали современному поколению жителей наших городов, хуторов, станиц о подвигах их предков. Тот масштабный проект, который мы готовим, охватит города и сельские поселения Ростовской области»,— приводятся в сообщении слова спикера Заксобрания Ростовской области Александра Ищенко со встречи с депутатами Госдумы от региона.

Он отметил, что проект будет реализовываться при организационном участии депутатов Госдумы, Заксобраниия региона и местных собраний районных депутатов.

Николай Аксенов