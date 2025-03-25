«Роза Хутор» принимает всероссийские соревнования по сноуборду и фристайлу в рамках спортивно-музыкального фестиваля New Star Camp

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

В финале Кубка России по сноуборду примут участие около 50 спортсменов из восьми российских регионов.

В финале Чемпионата России по фристайлу на старт выйдут более 40 участников.

Лучшие лыжники и сноубордисты страны продемонстрируют свое мастерство в дисциплине Big Air.

«Проведение соревнований всероссийского уровня в рамках New Star Camp организовано не только для популяризации зимних видов спорта, но и для удобства спортсменов», - отметили в Федерации сноуборда России.

Специально для New Star Samp на «Роза Хутор» построен сноупарк площадью 40 тыс. кв. м, в котором расположено около 70 эксклюзивных джиббинг-фигур. В музыкальной программе New Star Camp запланировано выступление более 70 музыкантов.

Фестиваль пройдет на курорте «Роза Хутор» с 24 по 30 марта.

https://rosakhutor.ru/