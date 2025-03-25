Пьяный сторож из Выборга выстрелил в сторону соседа по парадной из ружья

Около половины десятого вечера 24 марта в полицию поступило сообщение о стрельбе в парадной дома 63 по улице Гагарина в Выборге, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. По словам звонившего 43-летнего местного жителя, его сосед открыл огонь из охотничьего ружья.

Прибывшие на место правоохранители задержали 48-летнего сторожа местного завода, который в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в сторону соседа. В результате хулиганской выходки никто не пострадал.

Злоумышленника доставили в отдел и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. У задержанного изъяли ружье, одну гильзу, оружие ограниченного поражения «Оса» и четыре заряда к нему. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция возбудила дело после стрельбы из ракетницы на станции «Василеостровская». Молодой человек пытался проучить оппонента и выстрелил в закрывающуюся дверь вагона.

Андрей Маркелов