СК проводит проверку о невыплате врачам новокузнецкой клиники надбавок

В Кузбассе СУ СКР организовало проверку по информации о невыплате работникам Новокузнецкого противотуберкулезного диспансера стимулирующих выплат. «Будут оценены доводы о неполучении денежных средств в полном объеме, установлен порядок их начисления»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале прошлой недели стало известно, что в Новокузнецке более 100 медиков уволились из государственного фтизиопульмонологического центра им. И.Ф. Копыловой после снижения им зарплат на 40%.

Врачи заявили, что волна сокращений, а также уменьшение заработной платы последовали после присоединения Новокузнецкого клинического противотуберкулезного диспансера к центру им. И.Ф. Копыловой. В прокуратуре Кузбасса «Ъ-Сибирь» тогда сообщили, что организована проверка.

Александра Стрелкова