Прокуратура рассказала о ликвидации «ямы-убийцы» под Ярославлем

Ямы и неровности заделали на дороге Ярославская областная клиническая больница – д. Красный бор после представления прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Ранее в СМИ и соцсетях сообщалось о неудовлетворительном состоянии дороги, в частности, о наличии «ямы-убийцы колес». Прокуратура посчитала, что это создает угрозу безопасности участников дорожного движения и причинения вреда машинам, в том числе скорой помощи. Содержанием дороги занимается администрация Ярославского района.

«По результатам проверки прокуратура Ярославского района внесла главе района представление об устранении нарушении законодательства о безопасности дорожного движения. В рамках его рассмотрения на дороге произведена подсыпка ям и неровностей»,— сообщили в прокуратуре.

Кроме того, саму дорогу в этом году ждет капитальный ремонт. Им займется АО «Ярдормост».

Алла Чижова