«Билд» построит газопровод в новый ЖК в Чишминском районе

Администрация Чишминского района подписала с уфимским ООО «Билд» контракт на строительство сетей газоснабжения в проектируемом жилом комплексе в селе Еремеево. По данным сайта госзакупок, подрядчик согласился выполнить работы за 24,7 млн руб., по сравнению с начальной ценой закупки стоимость снижена на 124,1 тыс. руб. Из федерального бюджета на строительство газопровода будет выделено 14,8 млн руб., из бюджета Башкирии — около 1,3 млн руб. Районный бюджет предоставит 369,7 тыс. руб., около 8,2 млн руб. придется на внебюджетные источники.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в Еремеево планируется строительство 100 жилых домов для работников предприятий, входящих в группу компаний «Таврос». Проект попал в программу «Комплексное развитие сельских территорий», благодаря чему получил финансирование из федерального бюджета. Общая сумма затрат, включая строительство жилья, дорог и коммуникаций, запланирована на уровне 936,2 млн руб.

Для поиска подрядчиков было объявлено четыре конкурса, все они были приостановлены из-за жалоб участников, однако УФАС отклонило претензии к организаторам закупок.

По условия контракта, «Билд» должен до 31 октября 2026 года подвести подземные газовые трубы и подключить к ним дома. Также в обязанности подрядчика входит строительство двух газораспределительных пунктов. Общая протяженность сетей составит 3,9 км.

ООО «Билд» зарегистрировано в 2012 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредителем компании с уставным капиталом 2 млн руб. является Айгуль Харисова. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка «Билда» составила 9,6 млрд руб., чистая прибыль — 54 млн руб. В этом году компания получила пять госконтрактов на общую сумму более 1,3 млрд руб.

Идэль Гумеров