В Тольятти строительство двух школ идет с отставанием от графика
Глава Тольятти Илья Сухих и министр строительства Самарской области Александр Фомин проверили, как идет строительство двух новых школ в 18 и 14а кварталах. Об этом глава города сообщил сегодня в своем Telegram-канале.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
По словам господина Сухих, работы на каждом из объектов отстают от графика, поэтому обе школы взяты облравительством на еженедельный контроль.
Сейчас техническая готовность школы в 18 квартале — 51%, там выполняются отделочные работы и монтаж оборудования, продолжается прокладка наружных сетей. Как только позволит погода, подрядчик приступит к благоустройству территории.
Что касается школы в 14а квартале, то там подрядчик к 15 мая обещает полностью завершить строительство каркаса, а к концу лета возвести стены. Также полным ходом идут работы на сетях.
«Темпы строительства будут наращиваться, чтобы нагнать графики. Усиление намечено и с точки зрения поставки оборудования. Уверен, что на выходе город получит прекрасные современные школы»,— сообщил Илья Сухих.