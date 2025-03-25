В Тольятти строительство двух школ идет с отставанием от графика

Глава Тольятти Илья Сухих и министр строительства Самарской области Александр Фомин проверили, как идет строительство двух новых школ в 18 и 14а кварталах. Об этом глава города сообщил сегодня в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По словам господина Сухих, работы на каждом из объектов отстают от графика, поэтому обе школы взяты облравительством на еженедельный контроль.

Сейчас техническая готовность школы в 18 квартале — 51%, там выполняются отделочные работы и монтаж оборудования, продолжается прокладка наружных сетей. Как только позволит погода, подрядчик приступит к благоустройству территории.

Что касается школы в 14а квартале, то там подрядчик к 15 мая обещает полностью завершить строительство каркаса, а к концу лета возвести стены. Также полным ходом идут работы на сетях.

«Темпы строительства будут наращиваться, чтобы нагнать графики. Усиление намечено и с точки зрения поставки оборудования. Уверен, что на выходе город получит прекрасные современные школы»,— сообщил Илья Сухих.

Алексей Алексеев