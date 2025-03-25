За обман пенсионеров на 31 млн рублей в Томске осудили мошенника на 7 лет

Ленинский райсуд Томска вынес приговор в отношении местного жителя за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с вложениями. Ему назначили семь лет колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.

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Согласно версии следствия, с января 2019-го по январь 2021 года фигурант дела убеждал пенсионеров вложить свои накопления под процент, обещая высокую доходность. Всего мошенник собрал более 31 млн руб. с 33 пожилых граждан.

Уточняется, что суд удовлетворил исковые заявления всех потерпевших о взыскании причиненного ущерба.

Александра Стрелкова