За обман пенсионеров на 31 млн рублей в Томске осудили мошенника на 7 лет
Ленинский райсуд Томска вынес приговор в отношении местного жителя за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с вложениями. Ему назначили семь лет колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно версии следствия, с января 2019-го по январь 2021 года фигурант дела убеждал пенсионеров вложить свои накопления под процент, обещая высокую доходность. Всего мошенник собрал более 31 млн руб. с 33 пожилых граждан.
Уточняется, что суд удовлетворил исковые заявления всех потерпевших о взыскании причиненного ущерба.