СМИ: в отношении замгендиректора Кубанского казачьего хора возбудили дело

Ряд СМИ с вечера понедельника, 24 марта, распространяет информацию о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя гендиректора Кубанского казачьего хора. В его отношении расследуют дело о злоупотреблении должностными полномочиями, пишет «Ъ» со ссылкой на СКР. В его доме и рабочем кабинете проведены обыски, утверждают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственные действия также, сообщает «Интерфакс», затронули руководителей финансового и концертного отделов, а также главного хормейстера. Официального подтверждения этой информации не было.

Санкции ч. 1 ст. 285 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Кубанский казачий хор, основанный в 1811 году, является одним из старейших народных коллективов России. В репертуаре ансамбля — народные песни, танцы и музыкальные произведения, отражающие традиции казачества.