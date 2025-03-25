В Ижевске создадут рабочую группу для разработки стратегии реставрации музея ИЗО

Для разработки стратегии реставрации республиканского Музея изобразительных искусств в Ижевске и модернизации его экспозиций планируется инициировать создание межведомственной рабочей группы, решили участники общественных слушаний в Общественной палате Удмуртии 24 марта, пишет пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив редакции «Коммерсантъ» Фото: Архив редакции «Коммерсантъ»

Среди других инициатив — привлечение федеральных программ и грантов для финансирования музейного дела, запуск партнерских проектов с бизнесом, а также внедрение образовательных программ для музейных проектировщиков, архитекторов, искусствоведов, менеджеров и художников-реставраторов. «В ближайшие недели рабочая группа приступит к реализации намеченных шагов»,— указано в сообщении общественников.

Здание музея ИЗО было построено в 1953 году под Азинский райком партии, который находился здесь до 1960 года. После упразднения Азинского района, с 1960-го по 1980 годы, в здании находился Дом пионеров. В 1980-м его перепрофилировали под музей. Типовое здание с полуколоннами украсили фронтоном с двумя музами, держащими в руках картуш с названием музея ИЗО, в окна около главного входа вставили витражи и провели перепланировку интерьеров. В фондах объекта находится около 14 тыс. единиц хранения. Как писал «Ъ-Удмуртия», в ноябре 2021-го на ремонт большого зала музея ИЗО направили 680 тыс. руб.