В Красноярске иностранца осудят за контрабанду леса на 56 млн рублей

Кировский райсуд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении иностранца о контрабанде леса (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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По данным ведомства, с 2021-го по 2022 годы фигурант дела предоставил в налоговую инспекцию ложные данные об источнике происхождения древесины по пяти внешнеэкономическим контрактам. Следователи установили, что обвиняемый действовал в интересах красноярской компании.

Таким образом, злоумышленник переместил по железной дороге через таможенную границу в рамках ЕАЭС дерево хвойных пород объемом более 3,7 тыс. куб. м. Стоимость нелегально экспортированной партии оценивается более чем в 56 млн руб.

Александра Стрелкова