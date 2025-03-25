В Мелеузовском районе стобалльникам ЕГЭ будут выплачивать по 100 тысяч рублей

Выпускники 11 классов общеобразовательных школ Мелеузовского района смогут получить 100 тыс. руб. из местного бюджета за сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 100 баллов. Соответствующее постановление приняла администрация района. Такое же вознаграждение предусмотрено для подготовивших стобалльников педагогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Размер премии не зависит от количества стобалльных результатов и устанавливается участнику ЕГЭ и педагогу в сумме 100 тыс. руб. каждому»,— говорится в документе.

На республиканском уровне премирование высокобалльников введено в 2021 году указом главы Башкирии: выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов и поступившие в местные вузы, могли получить 150 тыс. руб.

Идэль Гумеров