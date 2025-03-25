Уфимец приговорен к шести годам колонии за причинение смертельной травмы в драке

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор уфимцу по уголовному делу о драке, произошедшей в 2011 году, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. Подсудимый признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима и взыскал в счет компенсации морального вреда отцу потерпевшего 150 тыс. руб. В ходе следствия потерпевшему было выплачено 1,5 млн руб. компенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в июне 2011 года возле остановки общественного транспорта рядом с парком по улице Жукова в Сипайлово произошла массовая драка. Фигурант уголовного дела несколько раз ударил своего оппонента по голове. Потерпевший упал на асфальт и умер от полученной травмы. Подсудимый скрылся и был объявлен в федеральный и международный розыск.

Следователи установили личность подозреваемого, который находился на территории иностранного государства. Ему предъявили заочное обвинение, и уголовное дело было направлено в суд. В январе 2025 года подсудимый явился в суд с повинной.

Майя Иванова