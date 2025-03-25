Решившему вступить в ВСУ жителю Удмуртии дали срок за покушение на госизмену

Верховный суд Удмуртии вынес приговор 53-летнему местному жителю, решившему вступить в вооруженный конфликт в зоне спецоперации на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Судебная инстанция установила, что в ходе СВО фигурант искал информацию об общественно-политической ситуации в РФ и за ее пределами, после чего начал поддерживать действия ВСУ.

«Будучи недовольным проведением специальной военной операции, решил принять непосредственное участие в вооруженном конфликте»,— указано в сообщении судейского сообщества.

С этой целью 6 мая 2024-го он выехал из дома с намерением попасть на территорию сопредельного с РФ государства, но по пути его задержали сотрудники удмуртского УФСБ.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Подсудимый полностью признал свою вину. Фигуранта признали виновным в покушении на госизмену (ч. 3 ст. 30 и ст. 275 УК РФ). Ему дали 13 лет лишения свободы и оштрафовали на 200 тыс. руб. с ограничением свободы на 1 год.