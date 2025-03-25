«Результат будет в любом случае»

Ресурсная сделка с Украиной скоро будет подписана, об этом сообщил Дональд Трамп по итогам заседания кабинета министров. По словам президента США, на переговорах в Эр-Рияде обсуждались практически все острые вопросы, в том числе территории и американский контроль над украинскими активами. Глава Белого дома дал понять, что сам факт начала мирного диалога уже означает большое движение вперед. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе согласен с такой формулировкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп провел заседание кабинета министров и по обыкновению сделал ряд заявлений для прессы на злобу дня. Президент недвусмысленно намекнул, что сам по себе факт переговоров в Эр-Рияде — это его большая заслуга, так что прорыв уже есть. Тему развил присутствующий здесь же Марко Рубио. По словам госсекретаря, пока некоторые страны (не будем говорить, какие) всячески препятствуют миру, читай, ставят палки в колеса, США активно работают для достижения стабильности на планете под руководством главы Белого дома. С точки зрения американской стороны как главного посредника на переговорах, результат будет обозначен в любом случае, даже если на этот счет у кого-то периодически возникают сомнения.

Так и случилось: не успели переговоры в Саудовской Аравии завершиться, Трамп торжественно объявил, что достигнуто или, как сейчас модно говорить финализировано, соглашение с Украиной по редкоземельным минералам и скоро оно будет подписано. Правда, не совсем понятно, когда. По некоторым данным, Минфин США подготовил новый текст и Киев его вроде бы одобрил, ну или собирается это сделать. По словам американского лидера, обсуждался также самый сложный, территориальный вопрос, а также контроль Вашингтона над украинской энергетикой. И здесь решение тоже, безусловно, будет.

Видимо, 47-й президент Соединенных Штатов продолжает настаивать на своей собственной формуле под условным названием «мир через деньги».

Речь о том, что передача США большинства наиболее ликвидных активов Украины автоматически будет означать прекращение огня или что-то подобное, потому что по американцам теоретически никто стрелять не решится. В этом случае Вашингтон как бы говорит Москве, что собственность теперь фактически его, так что следует заключать мир. Вопрос в том, что предлагается российской стороне в качестве компенсации. Судя по всему, все то же: экономическое сотрудничество, снятие санкций, возможно, частичное, отказ принять Киев в НАТО (это практически уже точно). Вопрос территорий, должно быть, выносится за скобки. Правда, возникают сомнения, что такая схема сработает. Однако выход есть — это поэтапное урегулирование: сначала, скажем, обеспечение безопасности судоходства в Черном море, затем мораторий на обоюдные обстрелы энергообъектов и в финале некое всеобъемлющее соглашение. Гадать нет смысла. Но при этом хочется согласиться с Трампом в том, что переговоры идут, и это уже достижение. Раньше было только повышение ставок и активизация боевых действий. Но при этом со стороны многочисленных наблюдателей преобладают больше негативные оценки.

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Дмитрий Дризе