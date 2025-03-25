Инвестор приступил к строительству четвертой очереди логопарка «Емельяновский»

Компания «Мега-строй М» начала строительство четвертой очереди логопарка «Емельяновский» в Красноярском крае. Площадь комплекса составит 30 тыс. кв. м. В нем будут располагаться складские помещения и офисы. Сейчас на площадке завершаются земляные работы, началась установка колонн, сообщила пресс-служба КИП «Енисейская Сибирь». Строительные работы планируется завершить в первом квартале 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Проектно-логистический комплекс «Емельяновский» с общим объемом инвестиций в 30 млрд руб. возводится поэтапно. В настоящее время ведется строительство третьей очереди, ввод запланирован в третьем квартале 2025 года. Первым арендатором парка стал Ozon, маркетплейс готовит к открытию свой фулфимент-центр.

Логопарк «Емельяновский» находится вблизи деревни Старцево Емельяновского района, его общая площадь составляет около 600 тыс. кв. м., площадь земельного участка — 138 га

Лолита Белова