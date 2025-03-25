Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и благотворительный фонд семьи Юнановых «Сияние» объединились в поддержку особенных детей на юге России

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» уже много лет остается надежным партнером некоммерческих организаций (НКО), реализующих важные социальные проекты в регионах России. Фонд не просто поддерживает значимые инициативы — он создает целую экосистему сотрудничества бизнеса и некоммерческого сектора ради общего блага и улучшения качества жизни людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы БФ семью Юнановых «Сияние» Фото: пресс-службы БФ семью Юнановых «Сияние»

В июне 2024 года фонд «Вклад в будущее» воплотил в жизнь амбициозную инициативу — программу-акцию «Одним сердцем», призванную раскрыть весь потенциал партнерства и стратегических социальных инвестиций. В основе программы-акции лежит софинансирование проектов НКО в регионах страны по значимым темам социальной повестки. Одним из первых партнеров акции стал благотворительный фонд семьи Юнановых «Сияние» (входит в холдинг Alias Group).

Фонд «Сияние» инициировал проект «Навигатор возможностей» в Краснодаре. Инициатива реализуется на базе общественной организации «Дети Лучики» и направлена на всестороннюю помощь семьям с детьми с синдромом Дауна.

Уже в январе 2025 года фонд «Вклад в будущее» и фонд «Сияние», объединившись вокруг общих ценностей, начали масштабную совместную работу. Партнерство будет направлено на создание комплексной поддержки проекту «Навигатор возможностей», включающей не только существенную финансовую помощь, но и всестороннее методическое сопровождение.

Объединение ресурсов и экспертного опыта двух фондов позволит существенно укрепить ресурсный потенциал организации «Дети Лучики», внедрить инновационные подходы и расширить возможности оказания помощи семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна.

Проект рассчитан на оказание помощи 105 детям в 2025 году, он предусматривает предоставление им персонализированных маршрутов развития. Благотворительный фонд «Вклад в будущее» вносит существенный вклад в реализацию проекта, обеспечивая 25% от его общего бюджета.

Директор программы «Инклюзивная среда» благотворительного фонда «Вклад в будущее» Инна Ширшова: «Мы гордимся возможностью стать частью благородной инициативы вместе с благотворительным фондом семьи Юнановых «Сияние». Для нашей команды это не просто очередная программа сотрудничества — это возможность внести свой весомый вклад в дело, которое мы искренне ценим и поддерживаем. Проект «Навигатор возможностей» олицетворяет собой наше общее видение будущего, где каждый человек, независимо от обстоятельств, имеет шанс на достойную и счастливую жизнь. Наш совместный путь — это особое пространство любви и поддержки, где ребенок сможет раскрыть свои уникальные способности. Где мама, впервые узнавшая о диагнозе своего ребенка, не чувствует себя одинокой в своих переживаниях. Где каждый, кто нуждается в помощи, находит ее в лице отзывчивых сердец».

Исполнительный директор благотворительного фонда семьи Юнановых «Сияние» Анастасия Сизоненко: «Сотрудничество с Фондом Сбербанка «Вклад в будущее» предоставляет уникальную возможность для внедрения инновационных подходов к поддержке семей, имеющих детей с синдромом Дауна. Финансовая поддержка, безусловно, является важным аспектом, но ее действительно значимость раскрывается в сочетании с комплексной методической поддержкой и экспертизой. Мы стремимся разработать индивидуальные маршруты развития для каждого ребенка, что позволяет нам учитывать их уникальные потребности и возможности. Такой многогранный подход помогает создавать эффективные и устойчивые решения, которые обеспечивают не только полноценную жизнь для детей, но и поддержку их семей на всех этапах этого пути».

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