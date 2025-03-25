Владимир Владимиров обсудил с Валентиной Матвиенко развитие Ставрополья

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и обсудил федеральную поддержку для развития инфраструктуры региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставропольского края Фото: Администрация Ставропольского края

Владимир Владимиров сообщил в своих соцсетях, что край уже получил финансирование на проекты водоснабжения, мелиорации и овцеводства. Особое внимание уделили развитию Кисловодска. Глава края подчеркнул необходимость инвестиций в аграрный сектор, но отметил, что высокая процентная ставка требует разработки мер поддержки для инвесторов.

«Доложил о ситуации на полях. Состояние озимых хорошее. Край готов к посевной. Семена, техника, топливо есть. Продовольственную безопасность страны будем укреплять»,— поделился губернатор.

В ходе встречи обсудили курорты региона. В Кисловодске до конца 2025 года планируется построить многофункциональный культурный центр.

Напомним, Дни Ставрополья в Совете Федерации проходили с 27 по 29 января, где сенаторы поддержали ряд предложений по развитию региона.

Николай Аксенов