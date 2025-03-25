Под Астраханью ждут суда двое полицейских за мошенничество

В Астраханской области суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении двух сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигуранты предложили местному жителю, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, решить вопрос об избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. При этом они не собирались помогать астраханцу и не имели на то реальной возможности. Мужчина передал фигурантам за услуги три туши мелкого рогатого скота на 47 тыс. руб.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов