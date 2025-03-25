В Челябинской области цирковое шоу обяжут получить лицензию на животных

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выяснило, что в ближайшие дни в Челябинскую область приедет цирковое шоу «Импульс», вероятно, выступающее с животными, но не имеющее на это лицензию. Ведомство в рамках контрольно-надзорного мероприятия собирается объявить нарушителю предостережение и выдать рекомендации о получении необходимых документов, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Об отсутствии лицензии у шоу ведомство узнало с помощью информационных систем. Установлено, что с августа прошлого года цирк зарегистрирован индивидуальным предпринимателем на ведение деятельности в области исполнительного искусства. Организаторы обещают южноуральским зрителям спецэффекты и демонстрацию оригинальных трюков. Однако также на рекламе изображены голуби, собаки и змея. Для использования животных в культурно-зрелищных целях необходимо иметь отдельную лицензию, напоминают в Россельхознадзоре. Кроме того, и их содержание должно осуществляться в рамках закона.

Виталина Ярховска