В Башкирии на кадровую программу для участников СВО поступило 1,6 тысячи заявок

В Башкирии 1630 человек подали заявки на участие в кадровой программе «Герои Башкортостана». Из них 6% — жители других субъектов и новых территорий. 1158 человек (71% подавших заявки) — действующие участники СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Регистрация на программу завершится 31 марта.

Кадровый проект «Герои Башкортостана» — региональное продолжение федеральной программы «Время героев». Она создана для формирования резерва управленческих кадров из участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в организациях республики.

Майя Иванова