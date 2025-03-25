DOGE: число «мертвых душ» Соцзащиты США выросло до 7 млн

Департамент эффективности государственного управления (DOGE) сообщил о признании Соцзащитой США умершими около 7 млн американцев старше 120 лет. Об этом DOGE во главе с миллиардером Илоном Маском сообщило в соцсети Х (заблокирована в РФ). За последнюю неделю удалось проверить данные 3,8 млн американцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fred Prouser / File Photo / Reuters Фото: Fred Prouser / File Photo / Reuters

«За прошедшие три недели администрация соцобеспечения провела масштабную очистку своих баз. Около 7 млн владельцев счетов, все в возрасте 120+, теперь отмечены как умершие. Осталось еще около 5 млн»,— говорится в сообщении.

В феврале глава ведомства Илон Маск обратил внимание на возраст американцев, получающих соцпособия. Согласно опубликованному им графику, в США более 4 млн граждан старше 100 лет. Господин Маск назвал систему соцобеспечения в стране крупнейшим в истории мошенничеством.

На прошлой неделе, 18 марта, в DOGE сообщили о признании администрацией соцобеспечения умершими 3,2 млн граждан США, все еще получавших пособия.