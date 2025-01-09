Прокуратура обжаловала приговор экс-гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому

Прокуратура Челябинской области обжаловала приговор бывшему генеральному директору Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павлу Ходоровскому, которому за связь с несовершеннолетними назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Сторона защиты может предоставить возражение на заявление надзорного ведомства до 10 января, указано на сайте Калининского районного суда регионального центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЧЭМК Фото: Пресс-служба ЧЭМК

Апелляционную жалобу будет рассматривать Челябинский областной суд. Дата заседания не назначена.

Апелляцию прокуратура подала в конце 2024 года. Изначально ведомство запрашивало для Ходоровского наказание в виде лишения свободы на четыре года в связи с подписанием досудебного соглашения, однако суд заменил реальный срок на условный.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 73-летнего Павла Ходоровского задержали и заключили под стражу в июне 2024 года. Его обвинили в интимных связях с несовершеннолетними. Дело проходило в закрытом режиме, суд раскрыл статьи, по которым экс-гендиректора комбината признали виновным, на следующий день после оглашения приговора. Ходоровского осудили по ч. 1 ст. 135 (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ст. 240.1 (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), п. «г» ч.2 ст. 242.1 (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием интернета) и п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета). Он полностью признал вину. Под стражей сейчас находится его предполагаемая сообщница Дарья Филичкина. По версии следствия, она за вознаграждение знакомила бывшего гендиректора ЧЭМК с подростками. Местная жительница останется в СИЗО до 26 мая 2025 года.

Виталина Ярховска