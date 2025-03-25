Под Асбестом водитель автобуса умер при завершении рейса

В Свердловской области 62-летний водитель автобуса умер во время завершения рейса. Инцидент произошел вечером 24 марта на автостанции Изумруд под Асбестом, передает портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Автобус следовал из поселка Малышева, и по словам пассажиров, водитель вел его нормально. Однако при прибытии к конечной остановке ему внезапно стало плохо: он потерял сознание и упал головой на руль. Пассажиры вытащили его из кабины и положили на лавочку, вызвав скорую помощь. Одна из пассажирок до прибытия скорой сделала ему непрямой массаж сердца, но безрезультатно. Приехавшие в течение 10-20 минут медики пытались откачать водителя, но вскоре констатировали его смерть.

По словам свидетелей, у него были проблемы с сердцем. Ранее в тот же день он уже ощущал недомогание и однажды уже падал на руль, однако быстро приходил в себя.

Напомним, в ноябре возле СНТ «Поле чудес» Чкаловского района Екатеринбурга 73-летний водитель умер за рулем, съехал с дороги и врезался в дерево. Ему стало плохо, в результате чего он потерял управление.

Ирина Пичурина